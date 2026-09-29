menu
JPNN.com JPNN.com
JPNN.com » Lifestyle » Kesehatan » 4 Bahaya Minum Air Lemon Campur Biji Chia, Tidak Baik untuk Pencernaan

4 Bahaya Minum Air Lemon Campur Biji Chia, Tidak Baik untuk Pencernaan

4 Bahaya Minum Air Lemon Campur Biji Chia, Tidak Baik untuk Pencernaan
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Lemon. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - BANYAK orang suka mengonsumsi lemon karena tinggi kandungan vitamin C.

Biasanya, lemon dikonsumsi bersama dengan madu dan biji chia.

Popularitasnya ramuan ini meningkat seiring tren gaya hidup sehat.

Baca Juga:

Namun, konsumsi minuman ini tidak sepenuhnya bebas risiko. Air lemon campur biji chia bisa menimbulkan sejumlah masalah kesehatan yang perlu diwaspadai.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Erosi email gigi

Kandungan asam pada air lemon berpotensi merusak email gigi, terutama jika digunakan dalam jumlah banyak dan dikonsumsi secara rutin.

Baca Juga:

Paparan asam yang berulang bisa membuat gigi lebih sensitif dan meningkatkan risiko kerusakan gigi.

2. Gangguan pencernaan

Biji chia mengandung sekitar 85-93 persen serat tidak larut. Bagi orang yang tidak terbiasa mengonsumsi makanan tinggi serat atau memiliki masalah pencernaan, asupan serat berlebihan dari biji chia bisa memicu iritasi usus, perut kembung, dan sembelit.

Ada beberapa efek samping suka minum air lemon yang dicampur biji chia untuk kesehatan dan salah satunya ialah gangguan pencernaan.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI