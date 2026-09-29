4 Bahaya Minum Air Lemon Campur Biji Chia, Tidak Baik untuk Pencernaan
jpnn.com, JAKARTA - BANYAK orang suka mengonsumsi lemon karena tinggi kandungan vitamin C.
Biasanya, lemon dikonsumsi bersama dengan madu dan biji chia.
Popularitasnya ramuan ini meningkat seiring tren gaya hidup sehat.
Namun, konsumsi minuman ini tidak sepenuhnya bebas risiko. Air lemon campur biji chia bisa menimbulkan sejumlah masalah kesehatan yang perlu diwaspadai.
Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.
1. Erosi email gigi
Kandungan asam pada air lemon berpotensi merusak email gigi, terutama jika digunakan dalam jumlah banyak dan dikonsumsi secara rutin.
Paparan asam yang berulang bisa membuat gigi lebih sensitif dan meningkatkan risiko kerusakan gigi.
2. Gangguan pencernaan
Biji chia mengandung sekitar 85-93 persen serat tidak larut. Bagi orang yang tidak terbiasa mengonsumsi makanan tinggi serat atau memiliki masalah pencernaan, asupan serat berlebihan dari biji chia bisa memicu iritasi usus, perut kembung, dan sembelit.
Ada beberapa efek samping suka minum air lemon yang dicampur biji chia untuk kesehatan dan salah satunya ialah gangguan pencernaan.
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