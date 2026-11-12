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4 Bahaya Minum Kopi Berlebihan yang Bikin Kaget

4 Bahaya Minum Kopi Berlebihan yang Bikin Kaget
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Ilustrasi kopi. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - KOPI merupakan salah satu minuman kesukaan banyak orang karena manfaatnya yang luar biasa untuk tubuh.

Namun, minum kopi secara berlebihan juga tidak baik bagi kesehatan.

Ingin tahu mengapa kita begitu keras terhadap kafein? Itu semua berkat penelitian yang diterbitkan dalam jurnal Current Neuropharmacol yang menggarisbawahi bahwa terlalu banyak kafein bisa berdampak serius.

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Studi tersebut juga mencantumkan bagaimana jika tidak dikonsumsi dalam jumlah sedang, maka kafein bisa menyebabkan kecemasan, jantung berdebar-debar, masalah perut, dan juga masalah tidur.

Jadi, seberapa burukkah kafein jika tidak dikonsumsi dalam jumlah sedang?

Sebuah penelitian yang diterbitkan dalam jurnal The Oncotarget menyatakan bahwa minum lebih dari tiga hingga empat cangkir kopi setiap hari dalam jangka panjang bisa menyebabkan Infark Miokard, sederhananya, serangan jantung.

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Namun, bukan itu saja. Asupan harian Anda juga bisa menyebabkan beberapa kerusakan.

Berikut ini penjelasannya, seperti yang dikutip laman Healthshots.com.

Ada beberapa efek samping minum kopi berlebihan untuk kesehatan tubuh Anda dan salah satunya adalah tentu saja membuat Anda lelah dan lesu.

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