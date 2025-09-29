menu
4 Bahaya Minum Susu Berlebihan, Tingkatkan Risiko Kenaikan Berat Badan

Susu. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - SUSU merupakan salah satu minuman yang kaya akan berbagai kandungan nutrisi.

Karena manfaat dan kegunaannya tersebut, membuat susu sangat digemari.

Namun, harus tetap waspada, jangan terlalu berlebihan mengonsumsinya.

Baca Juga:

Karena bila terlalu berlebih akan ada efek buruknya. Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Perut dipenuhi gas dari susu

Bahaya minum susu yang pertama ialah perut dipenuhi gas dari susu.

Susu memiliki kandungan gula laktosa yang membuat adanya gas.

Baca Juga:

Gas itu berdampak perut kalian akan iritasi. Namun, kondisi itu terjadi kalau mengonsumsi susu berlebihan. Efeknya perut akan membesar.

2. Sakit perut

Terlalu banyak mengonsumsi susu juga bisa membuat Anda sakit perut.

Ada beberapa efek samping minum susu secara berlebihan untuk kesehatan dan salah satunya ialah tentu saja meningkatkan berat badan.

