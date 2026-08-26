4 Bahaya Minum Teh Berlebihan, Bikin Anda Susah Tidur
jpnn.com, JAKARTA - TEH merupakan salah satu minuman kesukaan banyak orang. Teh juga bisa membantu mengatasi beberapa masalah kesehatan.
Namun, teh yang mengandung kafein dan theobromin, ternyata tidak boleh dikonsumsi lebih dari 200-300 mg setiap harinya.
Sebab, jika mengonsumsi kandungan kafein secara berlebihan bisa menyebabkan penyakit jantung dan darah tinggi.
Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.
1. Gelisah
Selain menyebabkan susah tidur, kafein dalam teh juga akan memberikan dampak yang berbeda-beda pada setiap orang.
Sebagian orang merasa gelisah, cemas, dan tidak tenang karena kandungan kafein dalam teh.
Beberapa orang juga merasa pusing, sakit kepala, dan dada berdebar-debar sehingga tubuh pun jadi sangat tidak nyaman.
2. Ketergantungan
Jika kamu terbiasa mengonsumsi minuman berkafein maka akan berisiko menyebabkan ketergantungan.
Ada beberapa efek samping minum teh berlebihan yang tidak baik untuk kesehatan dan salah satunya ialah bisa mengakibatkan susah tidur.
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