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4 Bahaya Minum Teh Hijau Berlebihan, Anda Bakalan Mengalami Overdosis Kafein

4 Bahaya Minum Teh Hijau Berlebihan, Anda Bakalan Mengalami Overdosis Kafein
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Teh Hijau. Foto: Laman Care2

jpnn.com, JAKARTA - SUPLEMEN teh hijau tidak baik dikonsumsi secara berlebihan karena mengandung antioksidan terkonsentrasi.

Namun, Anda tidak perlu berhenti minum teh sama sekali. EFSA menyatakan bahwa seduhan teh hijau masih aman dikonsumsi karena tidak mengandung antioksidan terkonsentrasi seperti suplemen.

Seduhan teh hijau mengandung 90 hingga 300 mg antioksidan, sementara suplemen mengandung antara 500 dan 1000 mg.

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Para peneliti menyatakan bahwa asupan lebih dari 800 mg antioksidan bisa menyebabkan kerusakan hati.

Jadi, selama Anda tidak mengonsumsi teh secara berlebihan dan meminumnya terlalu banyak, Anda mungkin aman.

Selain itu, overdosis teh hijau memiliki sejumlah efek samping lainnya.

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Berikut adalah beberapa efek samping lain dari mengonsumsi teh hijau secara berlebihan, seperti dikutip laman Ndtv.com.

1. Keasaman

Minum teh hijau yang berlebihan bisa mengganggu lambung dengan menyebabkan keasaman dan refluks asam.

Ada beberapa efek samping minum teh hijau secara berlebihan untuk kesehatan tubuh dan salah satunya ialah tentu saja overdosis kafein.

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