4 Bahaya Minum Teh Hijau, Tidak Baik untuk Penderita Insomnia
jpnn.com, JAKARTA - TEH hijau merupakan salah satu jenis teh kesukaan banyak orang.
Selain membantu menurunkan berat badan, teh hijau juga membantu pencernaan, meningkatkan kekebalan tubuh, menenangkan pikiran dan baik untuk kesehatan jantung serta otak.
Sebuah studi menunjukkan bahwa waktu terbaik untuk minum teh hijau adalah pagi hari dan sebelum olahraga.
Sementara itu, waktu terburuk minum teh hijau adalah malam hari.
Karena, ada berbagai jenis senyawa dalam teh hijau yang bisa mengikat mineral dalam makanan dan bisa menghalangi penyerapannya di dalam tubuh.
Zat besi, tembaga dan kromium adalah beberapa mineral yang mungkin tidak bisa diserap oleh tubuh jika Anda minum teh hijau setelah makan.
Oleh sebab itu, jangan mengonsumsi teh hijau secara berlebihan, efek buruknya sangat berbahaya.
Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.
Ada beberapa efek samping minum teh hijau secara berlebihan untuk kesehatan tubuh dan salah satunya menimbulkan masalah tidur.
