menu
JPNN.com JPNN.com
JPNN.com » Lifestyle » Kesehatan » 4 Buah Lezat Tinggi Kandungan Magnesium yang Baik untuk Tubuh

4 Buah Lezat Tinggi Kandungan Magnesium yang Baik untuk Tubuh

4 Buah Lezat Tinggi Kandungan Magnesium yang Baik untuk Tubuh
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Ilustrasi Buah Nangka. Foto: Stuart

jpnn.com, JAKARTA - MAGNESIUM merupakan salah satu mineral yang membantu menjaga kesehatan tubuh.

Kabar baiknya, kebutuhan magnesium bisa dipenuhi dengan cara yang sederhana dan lezat melalui konsumsi buah-buahan.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

Baca Juga:

1. Nangka

Dalam 1 cangkir nangka mentah terdapat 47 mg magnesium atau 11 persen dari nilai harian.

Nangka berasal dari pohon Artocarpus heterophyllus, tanaman asli India.

Menariknya, nangka merupakan buah terbesar yang bisa dimakan, dengan berat mencapai 45 kg.

Baca Juga:

Selain magnesium, satu cangkir nangka juga menyediakan sekitar 16 persen kebutuhan harian kalium.

Seperti magnesium, kalium berperan penting dalam menjaga tekanan darah.

Ada beberapa jenis buah yang kaya akan kandungan magnesium yang baik untuk tubuh dan salah satunya ialah alpukat.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI