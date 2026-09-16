4 Buah Lezat Tinggi Kandungan Magnesium yang Baik untuk Tubuh

jpnn.com, JAKARTA - MAGNESIUM merupakan salah satu mineral yang membantu menjaga kesehatan tubuh.

Kabar baiknya, kebutuhan magnesium bisa dipenuhi dengan cara yang sederhana dan lezat melalui konsumsi buah-buahan.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

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1. Nangka

Dalam 1 cangkir nangka mentah terdapat 47 mg magnesium atau 11 persen dari nilai harian.

Nangka berasal dari pohon Artocarpus heterophyllus, tanaman asli India.

Menariknya, nangka merupakan buah terbesar yang bisa dimakan, dengan berat mencapai 45 kg.

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Selain magnesium, satu cangkir nangka juga menyediakan sekitar 16 persen kebutuhan harian kalium.

Seperti magnesium, kalium berperan penting dalam menjaga tekanan darah.