menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Lifestyle » Kesehatan » 4 Buah Sahabat Terbaik Penderita Tekanan Darah Tinggi

4 Buah Sahabat Terbaik Penderita Tekanan Darah Tinggi

4 Buah Sahabat Terbaik Penderita Tekanan Darah Tinggi
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Semangka. Foto: ilustrasi

jpnn.com, JAKARTA - HIPERTENSI atau tekanan darah tinggi merupakan salah satu penyakit yang harus segera diatasi.

Jika tidak ditangani dengan tepat, kondisi ini akan memicu berbagai komplikasi hipertensi yang bisa mengganggu kesehatan.

Salah satu cara untuk mengontrol tekanan darah tinggi adalah dengan menerapkan pola makan sehat, mulai dari memilih menu makanan penurun hipertensi, menghitung kalori, dan memantau porsinya.

Baca Juga:

Memilih buah-buahan dengan kalori yang rendah bisa membantu kamu menjaga berat badan dan mencegah obesitas yang merupakan salah satu penyebab hipertensi.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Anggur

Selain mengandung serat dan rendah kalori, semua jenis anggur dikenal kaya akan polifenol, yaitu antioksidan yang bisa membantu melawan radikal bebas dalam tubuh.

Baca Juga:

Berkat polifenol tersebut, buah anggur diyakini mampu membantu mencegah sindrom metabolik, yang salah satunya adalah tekanan darah tinggi.

2. Pisang

Kandungan kalium pada buah pisang memiliki manfaat untuk menyeimbangkan jumlah natrium atau garam di dalam tubuh.

Ada beberapa jenis buah sehat dan bergizi yang bisa membantu menurunkan tekanan darah tinggi dan salah satunya ialah pisang.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI