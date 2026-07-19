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4 Buah yang Baik untuk Kulit

4 Buah yang Baik untuk Kulit
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Manggis. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - BANYAK wanita yang menjaga kesehatan kulit mereka dengan berbagai cara agar terlihat awet muda.

Berbagai cara dilakukan untuk mendapatkannya, dan salah satu yang menjadi andalan adalah dengan melakukan perawatan di salon.

Namun tenang saja, Anda tak perlu repot untuk selalu pergi ke salon dan mengeluarkan banyak uang.

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Mempunyai kulit sehat dan terlihat awet muda, bisa kamu dapatkan dengan mengonsumsi beberapa buah-buahan yang baik untuk kecantikan kulitmu.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Jeruk Bali

Buah ini mengandung vitamin C yang sangat penting untuk pembentukan kolagen.

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Kandungan vitamin C dalam jeruk bali juga bisa membantu melindungi kulit dari kerusakan akibat sinar matahari dan penuaan.

2. Manggis

Adapun kandungan antioksidan dan senyawa lainnya yang ada di buah manggis, bisa membantu mengurangi risiko berbagai macam penyakit kulit.

Ada beberapa jenis buah yang bisa membantu menjaga kesehatan kulit dan salah satunya ialah tentu saja jeruk bali.

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