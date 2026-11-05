4 Cara Alami Redakan Mual Setelah Minum Kopi

jpnn.com, JAKARTA - KOPI merupakan salah satu minuman kesukaan banyak orang yang kaya akan kandungan kafein.

Namun bagi beberapa orang, efek samping minum kopi bisa mengakibatkan mual.

Rasa mual tersebut disebabkan karena beberapa hal seperti kafein yang memicu produksi asam lambung, sensitifitas terhadap kafein, dan gejala putus kafein.

Beberapa faktor tersebut akhirnya membuat beberapa orang memutuskan untuk tidak mengonsumsi kopi.

Berikut ini tips mengonsumsi kopi supaya tidak mengalami masalah pencernaan, seperti mual, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Hindari minum kopi saat perut kosong

Jika ingin minum kopi, maka usahakan untuk makan terlebih dahulu agar rasa mual tidak muncul.

Anda juga bisa mengonsumsi makanan ringan, tetapi padat seperti telur, pisang, dan oatmeal.

2. Minum kopi decaf sebagai alternatif

Kopi decaf yang mengandung lebih sedikit kafein bisa menjadi alternatif untuk Anda konsumsi.