JPNN.com » Lifestyle » Kesehatan » 4 Cara Alami Terhindar dari Bau Mulut Saat Menjalankan Ibadah Puasa

4 Cara Alami Terhindar dari Bau Mulut Saat Menjalankan Ibadah Puasa

Tips Menghindari Bau Mulut saat Berpuasa. Foto Radar Mojokerto/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - SELAIN menahan lapar dan haus, bau mulut merupakan salah satu masalah yang kta semua hadapi saat menjalankan ibadah puasa.

Hal ini tentu membuat Anda merasa sedikit enggan berbicara dengan orang di sekitar kamu.

Namun dengan melakukan sejumlah hal ini, kamu bisa menjaga kesegaran mulut agar tidak bau di bulan Ramadhan.

Baca Juga:

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Jaga Kebersihan Mulut

Untuk menghindari bau mulut, kamu bisa menyikat gigi setelah bersantap sahur dan berbuka puasa.

Jangan lupa untuk membersihkan lidah, dan menggunakan obat kumur jika perlu.

Baca Juga:

2. Perbanyak Konsumsi Sayur dan Buah

Dengan mengonsumsi banyak sayur dan buah saat sahur dan berbuka puasa, akan membuat kelenjar ludah menghasilkan banyak cairan untuk menyapu bakteri penyebab bau mulut.

3. Hindari Makanan Beraroma Tak Sedap

Bukan saatnya mengonsumsi jengkol dan petai di bulan Ramadhan, karena bisa menimbulkan bau mulut.

Ada beberapa cara alami yang bisa Anda lakukan untuk menghindari bau mulut saat menjalankan ibadah puasa seperti minum cukup air.

