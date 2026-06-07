4 Cara Alami untuk Atasi Sembelit yang Menyakitkan

jpnn.com, JAKARTA - SEMBELIT merupakan salah satu masalah pada pencernaan yang harus segera diatasi.

Penyebabnya bisa beragam, mulai dari kurangnya mineral dalam tubuh hingga diet yang salah kaprah.

Tak perlu khawatir, untuk mengatasi sembelit Anda bisa menggunakan cara-cara alami tanpa obat kimia.

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Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Perbanyak Minum Air

Tinja yang kering dan keras bisa menjadi penyebab sembelit, jadi semakin banyak air yang diminum, semakin mudah Anda mengeluarkannya.

Memperbanyak minum air sangat penting khususnya jika Anda meningkatkan asupan serat dalam diet Anda.

2. Makan Lebih Banyak Serat

Serat adalah laksatif alami. Serat bisa meningkatkan kandungan air di dalam tinja dan memadatkannya.

Sehingga bisa menyembuhkan sembelit. Mengubah asupan serat secara tiba-tiba bisa menyebabkan timbulnya gas dan perut kembung, jadi perbanyaklah serat makanan secara bertahap dalam beberapa kali waktu makan.