4 Cara Alami untuk Mencegah Rambut Rontok

jpnn.com, JAKARTA - RAMBUT rontok merupakan salah satu hal yang bisa membuat Anda merasa cemas.

Faktor penyebabnya bisa beragam, mulai dari pola hidup, stres, masalah hormonal, hingga genetik.

Berikut beberapa cara alami yang bisa dilakukan untuk mengatasi atau mengurangi kerontokan rambut, seperti dilansir laman Genpi.co.

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1. Mengurangi Stres

Cara alami pertama untuk mencegah rambut rontok ialah dengan mengurangi stres.

Kesehatan mental dan fisik bisa memengaruhi rambut. Telogen effluvium adalah kerontokan rambut yang sering kali disebabkan stres emosional dan fisik.

Telogen effluvium biasanya sembuh dalam waktu enam hingga delapan bulan.

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Belajar mengelola stres emosional bisa membantu mengurangi jenis kerontokan dan penipisan rambut ini.

2. Lakukan Perubahan Pola Makan

Kekurangan nutrisi tertentu dalam pola makan bisa menyebabkan rambut rontok.