4 Cara Alami untuk Menghilangkan Kantung Mata
jpnn.com, JAKARTA - MEMILIKI kantung mata bisa membuat rasa percaya diri seseorang menurun.
Jika Anda sering makan makanan asin, kamu akan menahan banyak air yang menyebabkan pembengkakan termasuk di area mata.
Penyebab lainnya adalah proses penuaan alami. Namun, jangan khawatir, Anda bisa mengurangi kantong mata tersebut dengan beberapa cara alami.
Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.
1. Irisan kentang
Kentang bisa membuat kantung mata kamu berkurang. Hal yang harus kamu lakukan adalah mengambil satu kentang, bersihkan dan kemudian dinginkan selama beberapa menit.
Setelah itu, potong menjadi dua dan tempelkan secara melingkar pada mata.
Biarkanlah selama 15-20 menit. Ukuran pada kantong mata kamu pun akan berkurang secara perlahan.
2. Susu
Anda juga bisa menggunakan susu untuk mengurangi pembengkakan.
Ada beberapa cara alami yang bisa membantu menghilangkan kantung mata dengan cepat dan salah satunya ialah menggunakan sendok.
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