4 Efek Samping Mentimun yang Perlu Anda Ketahui, Tidak Baik untuk Ginjal

Mentimun. Foto: The Juice Chief

jpnn.com, JAKARTA - BANYAK orang suka mengonsumsi mentimun karena rasanya yang renyah.

Biasanya mentimun disajikan sebagai lalapan, campuran salad atau bahkan bisa diolah menjadi minuman segar.

Namun, di balik semua yang tampak sehat tersebut, mentimun ternyata juga memiliki efek samping bagi tubuh.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Mengandung Racun

Mentimun ternyata memiliki racun seperti cucurbitacins dan tetracyclic triterpenoids.

Menurut penelitian dua kandungan racun tersebut bisa mengancam nyawa jika mentimun dikonsumsi secara berlebihan.

2. Membahayakan Ginjal

Terdapat kondisi medis yang muncul jika kandungan kalium tinggi di dalam tubuh yaitu, Hiperkalemia.

Kondisi tersebut bisa memburuk dari waktu ke waktu dan bisa menghambat fungsi ginjal.

Ada beberapa efek samping mentimun yang berbahaya untuk kesehatan tubuh dan salah satunya ialah bisa merusak jantung Anda.

