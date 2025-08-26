4 Fakta Perceraian Pratama Arhan dan Azizah Salsha, Nomor 1 Mengejutkan
jpnn.com, JAKARTA - Kabar mengejutkan datang dari Pratama Arhan dan Azizah Salsha.
Setelah dua tahun menikah, Pratama Arhan dikabarkan mengajukan permohonan cerai terhadap sang istri ke Pengadilan Agama (PA) Tigaraksa.
Terkait kabar perceraian tersebut, Juru Bicara PA Tigaraksa lantas buka suara. Berikut fakta-faktanya.
1. Pratama Arhan Ajukan Permohonan Cerai
Juru Bicara Pengadilan Agama (PA) Tigaraksa, Mohamad Sholahudin mengatakan, Pratama Arhan memasukkan permohonan cerai talak ke PA Tigaraksa pada awal Agustus 2025. Sidang perdana pun telah digelar pada 11 Agustus 2025 lalu.
"Di register kami, terdaftar tanggal 1 Agustus. Sidang pertama tanggal 11, dan hari ini sidang yang kedua," ujar Mohamad Sholahudin di kantornya, Senin.
Dia menuturkan, Pratama Arhan memasukkan permohonan cerainya itu melalui kuasa hukumnya.
2. Gugatan
Namun, Sholahudin tak menjelaskan alasan Pratama Arhan menggugat cerai Azizah Salsha atau dikenal Zize.
Mohamad Sholahudin hanya mengungkapkan, pemain sepakbola Timnas Indonesia itu tak mengajukan gugatan lain, selain perceraian.
Berikut fakta-fakta seputar perceraian pesepakbola Pratama Arhan dan Azizah Salsha.
