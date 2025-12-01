4 Film Terbaru Diumumkan di JAFF Market 2025, VMS Studios Beri Bocoran

jpnn.com, YOGYAKARTA - VMS Studios mengumumkan judul-judul film terbaru yang akan tayang dan diproduksi pada 2026.

Pengumuman disampaikan saat hari pertama JAFF Market 2025 di Jogja Expo Center, Yogyakarta.

Selain Penerbangan Terakhir yang lebih dulu diumumkan ke publik, judul lain yang diungkapkan yakni film Hope, Keluarga Suami Adalah Hama, dan Jurit Malam.

JAFF Market merupakan pasar film (film market) terbesar di Indonesia, yang menjadi bagian dari festival film internasional JAFF (Jogja-NETPAC Asian Film Festival). JAFF Market 2025 berlangsung pada 29 November-1 Desember 2025.

Penerbangan Terakhir disutradarai oleh Benni Setiawan, dibintangi Jerome Kurnia dan Nadia Arina. Film tersebut dijadwalkan tayang di jaringan bioskop Indonesia pada 15

Januari 2026.

VMS Studio kembali menggandeng Benni untuk film terbaru mendatang, Hope, sebuah adaptasi dari film Korea Selatan tahun 2013 berjudul sama. Rencananya, film itu akan masuk tahap produksi pada awal 2026.

Sementara itu, film Keluarga Suami Adalah Hama akan disutradarai oleh Anggy Umbara, dan bekerja sama dengan Umbara Brothers Film.

Film tersebut merupakan adaptasi dari film pendek karya Aditya Santana, yang telah ditonton lebih dari 100 juta++ kali di platform Noice.