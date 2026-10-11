4 Gol di Si Jalak Harupat Bandung, Duel Persib vs Dewa United Tanpa Pemenang

jpnn.com, BANDUNG - Persib Bandung harus puas bermain imbang 2 - 2 saat menjamu Dewa United di Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Minggu (11/10/2026) malam.

Dua gol Persib dicetak Balsa Sekulic (51') dan Marc Klok (54'), sementara Dewa United diciptakan Egy Maulana Vikri (23') dan Noah Sadaoui (45+1').

Sejak awal pertandingan, Persib langsung mengambil inisiatif dengan membuat sejumlah serangan terhadap Dewa United.

Peluang pertama Persib diterima Balsa Sekulic yang berhasil masuk ke lini pertahanan Dewa United. Di menit ke-7, peluang Balsa hangus setelah bola hanya melewati gawang.

Peluang kedua kembali didapat Maung Bandung, kali ini dari kaki Adam Alis. Pemain bernomor punggung 18 menendang bola dari tengah, tetapi hanya mendatar ke tangan penjaga gawang Dewa United, Sonny Stevens.

Adam Alis tidak berhenti. Dia cekatan kembali mencuri bola, tetapi bola hanya menyamping ke sisi gawang.

Intensitas pertandingan semakin tinggi memasuki menit ke-15. Gabriel Mutombo harus ditarik keluar seusai dilanggar pemain Dewa United.

Julio Cesar masuk menggantikan Mutombo. Petaka datang untuk tuan rumah. Persib Bandung kebobolan di menit ke-23, setelah winger Dewa, Noah Wail Sadaoui melakukan serangan balik, dan Usa mengumpan bola kepada Egy Maulana yang berdiri bebas di depan gawang Teja Paku Alam.