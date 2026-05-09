4 Hari Pencarian, Korban Kedua yang Hanyut di Sungai Musi Ditemukan Meninggal

Korban hanyut dan tenggelam di Sungai Musi bernama Elsa (12) saat tiba di rumah duka. Foto: Basarnas Palembang.

jpnn.com, EMPAT LAWANG - Tim SAR gabungan akhirnya menemukan korban kedua yang hanyut dan tenggelam di Sungai Musi, Desa Karang Gede, Kecamatan Sikap Dalam, Kabupaten Empat Lawang.

Korban ditemukan setelah empat hari pencarian intensif.

Korban kedua ini bernama Elsa (12), siswi SD Negeri 01 Sikap Dalam.

Korban ditemukan pada Sabtu (9/5/2026) sekitar pukul 08.50 WIB dalam kondisi meninggal dunia.

Jasad korban ditemukan mengapung di tepi sungai wilayah Desa Rantau Dodor, Kecamatan Pendopo Barat, sekitar 9 kilometer dari titik awal kejadian.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, korban pertama kali terlihat oleh warga yang tengah beraktivitas di sekitar sungai.

Warga kemudian bersama masyarakat setempat melakukan evakuasi dan membawa korban ke rumah duka.

Sebelumnya, korban pertama atas nama Bulan (12) telah lebih dahulu ditemukan pada Kamis (7/5) sekitar pukul 16.30 WIB dalam kondisi meninggal dunia.

