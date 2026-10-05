4 Hari Tertekan, Saham GOTO Kembali Rebound

jpnn.com, JAKARTA - Saham PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO) akhirnya naik (rebound) pada Jumat pekan lalu (2/10), setelah tertekan empat hari perdagangan sejak 28 September 2026 seiring dengan penghapusan batas bawah minimum harga saham Rp50 jadi Rp1 oleh Bursa Efek Indonesia (BEI).

Pada perdagangan Senin ini (5/10), saham GOTO masih di level Rp30 per saham.

Mengacu data sepekan, sejak 28 September sampai 2 Oktober, GOTO menjadi saham dengan volume perdagangan terbesar.

Total volume transaksi perdagangan mencapai 110,96 miliar saham, atau 43,54% dari volume perdagangan bursa.

Sementara itu, nilai transaksi GOTO dalam sepekan juga mencapai Rp3,06 triliun atau berkontribusi 4,79% terhadap nilai transaksi bursa.

Rebound saham GoTo terjadi setelah saham GoTo lepas dari batas harga minimum Rp50.

Setelah empat hari turun, pada hari perdagangan terakhir pekan lalu, antrean jual yang sebelumnya menumpuk di harga ARB (auto reject bawah) sudah tidak terlihat dan saham GOTO kembali bergerak lebih leluasa.

R.A. Koesoemohadiani Direktur dan Sekretaris Perusahaan GoTo, menjelaskan penurunan harga saham itu terjadi sejak 28 September 2026, menyusul pemberlakuan peraturan baru BEI yang menurunkan batas bawah harga saham (floor price) di Pasar Reguler dan Pasar Tunai dari Rp50 menjadi Rp1.