4 Hasil Musyawarah Kubro Alim Ulama NU di Lirboyo, Salah Satunya MLB
jpnn.com - LIRBOYO - Forum Musyawarah Kubro Alim Ulama dan Sesepuh Nahdlatul Ulama melahirkan empat seruan, salah satunya soal Muktamar Luar Biasa (MLB) melalui penggalangan dukungan 50+1 dari Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU).
"Poin MLB menjadi poin keempat dalam putusan forum. Itu pun jika kedua pihak juga tidak bersedia memberikan kewenangan kepada Mustasyar," kata Pengasuh Pondok Pesantren Lirboyo KH HM Abdul Muid Shohib, Minggu (21/12).
Menurut Muid, MLB diselenggarakan selambat-lambatnya sebelum rombongan jemaah haji kloter pertama tahun 2026 diberangkatkan, dan kepanitiaannya disusun oleh dan dari Pengurus Wilayah dan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama dengan melibatkan pihak internal NU yang dipandang perlu.
"Forum Musyawarah Kubro Alim Ulama melahirkan empat seruan dan tawsiyah. Dari satu poin ke poin lainnya berkaitan," tuturnya.
Muid mengatakan musyawarah dihadiri oleh jajaran Mustasyar Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, di antaranya: KH. Anwar Manshur, KH. Nurul Huda Djazuli, KH. Ma’ruf Amin, KH. Said Aqil Sirodj, KH. Muhammad Nuh Addawami, dan KH. Zaki Mubarok.
"Serta jajaran Syuriyah dan Tanfidziyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, pimpinan lembaga dan badan otonom tingkat pusat, para pengasuh pondok pesantren, serta perwakilan PWNU dan PCNU dari seluruh Indonesia," tuturnya.
Musyawarah diikuti oleh 601 peserta secara langsung dan 546 peserta secara daring, yang merepresentasikan 308 PWNU dan PCNU.
"Forum Musyawarah Kubro menyampaikan keprihatinan yang sangat mendalam atas makin meruncingnya konflik internal di tubuh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) beserta dinamika yang menyertainya, meskipun telah dilakukan berbagai ikhtiar ishlah melalui forum para masyayikh dan sesepuh NU, termasuk musyawarah di Pesantren Al-Falah Ploso, Kediri, dan Pesantren Tebuireng, Jombang," katanya.
MLB NU seharusnya diselenggarakan sebelum rombongan jemaah haji kloter pertama 2026 berangkat.
