4 Herbal untuk Meningkatkan Stamina dengan Cepat

jpnn.com, JAKARTA - MEMILIKI stamina yang kuat bisa membuat segalanya menjadi lancar, termasuk dalam hal urusan ranjang.

Untuk meningkatkan stamina, ada beberapa herbal yang bisa membantu Anda.

Jika dikonsumsi secara rutin, rupanya bukan tidak mungkin stamina pria bertambah liar.

Sehingga membuat hubungan dengan pasangan kian harmonis.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Kayu Manis

Untuk menambah kekuatan stamina pria, caranya dengan menggunakan kayu manis.

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Cukup ambil 2 sdm. bubuk kayu manis dan 5 sdm dan air. Campurkan kedua bahan dengan baik dan kemudian konsumsilah dua kali sehari setelah makan.

Perlu diperhatikan herbal ini tidak baik untuk mereka yang menderita diabetes atau yang baru menjalani operasi.