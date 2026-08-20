menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Lifestyle » Kesehatan » 4 Herbal untuk Meningkatkan Stamina dengan Cepat

4 Herbal untuk Meningkatkan Stamina dengan Cepat

4 Herbal untuk Meningkatkan Stamina dengan Cepat
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Ilustrasi: Saffron. Foto: Alodokter

jpnn.com, JAKARTA - MEMILIKI stamina yang kuat bisa membuat segalanya menjadi lancar, termasuk dalam hal urusan ranjang.

Untuk meningkatkan stamina, ada beberapa herbal yang bisa membantu Anda.

Jika dikonsumsi secara rutin, rupanya bukan tidak mungkin stamina pria bertambah liar.

Baca Juga:

Sehingga membuat hubungan dengan pasangan kian harmonis.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Kayu Manis

Untuk menambah kekuatan stamina pria, caranya dengan menggunakan kayu manis.

Baca Juga:

Cukup ambil 2 sdm. bubuk kayu manis dan 5 sdm dan air. Campurkan kedua bahan dengan baik dan kemudian konsumsilah dua kali sehari setelah makan.

Perlu diperhatikan herbal ini tidak baik untuk mereka yang menderita diabetes atau yang baru menjalani operasi.

Ada beberapa jenis herbal yang bisa membantu meningkatkan stamina dengan cepat dan salah satunya ialah kayu manis.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI