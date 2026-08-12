5 Herbal untuk Penderita Mag

jpnn.com, JAKARTA - MAG merupakan salah satu penyakit yang bisa menyerang siapa saja dan sangat menyakitkan.

Kondisi ini terutama bisa terjadi bila aktivitas harian Anda padat hingga membuat jadwal makan berantakan.

Gangguan lambung seperti sakit mag pun dapat dipicu oleh stres.

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Guna membantu meredakan gejala tersebut, Anda bisa mencoba sejumlah herbal.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Kunyit

Kandungan curcumin dalam kunyit akan membantu meredakan rasa sakit dan perih yang ditimbulkan dari mag.

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Tanaman herbal berwarna kuning ini mengandung antiinflamasi dan antibakteri.

Kunyit bisa membantu proses penyembuhan dari rasa sakit yang timbul akibat peradangan di lambung.