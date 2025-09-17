menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Lifestyle » Kesehatan » 4 Herbal yang Ampuh Atasi Masalah Loyo Pria di Ranjang

4 Herbal yang Ampuh Atasi Masalah Loyo Pria di Ranjang

4 Herbal yang Ampuh Atasi Masalah Loyo Pria di Ranjang
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Kayu Manis. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - MEMILIKI hubungan ranjang yang bahagia bisa membuat rumah tangga pasangan harmonis.

Salah satu kunci agar hubungan ranjang makin harmonis ialah gairah pasangan yang selalu membara.

Namun, beberapa hal bisa membuat pria cepat loyo saat berhubungan ranjang.

Baca Juga:

Jangan khawatir. Ada beberapa jenis herbal yang bisa membantu masalah tersebut.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Safron

Menurut sebuah penelitian tentang pengobatan rumah, safron atau bunga kuma-kuma merupakan herbal yang bisa digunakan untuk mengobati ejakulasi dini.

Baca Juga:

Safron memiliki banyak karotenoid, yang berfungsi sebagai antioksidan untuk mencegah tubuh dari kanker, infeksi dan modulator kekebalan tubuh.

Rendam 10 almond semalam dalam semangkuk air. Keesokan paginya, kupas kulitnya sebelum memblender almond dengan secangkir susu panas.

Ada beberapa jenis herbal yang bisa membantu mengatasi masalah loyo pria di ranjang dan salah satunya ialah benih bawang hijau.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI