4 Herbal yang Ampuh Menurunkan Gula Darah dengan Cepat

jpnn.com, JAKARTA - GULA darah yang sering meningkat terlalu tinggi tidak baik untuk kesehatan.

Perlu diingat, bahwa seseorang bisa dikatakan mengalami hiperglikemia jika kadar gula darah lebih dari 250 ml/dl.

Tak main-main, efek gula darah tinggi pada tubuh seseorang bisa menyebabkan komplikasi.

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Selain dengan obat kimia, ada beberapa jenis herbal yang bisa membantu menurunkan gula darah.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Ginseng merah

Akar ginseng merah telah digunakan dalam pengobatan tradisional Tiongkok selama berabad-abad.

Ini adalah salah satu herbal paling ampuh untuk mengontrol gula darah.

Ginseng merah telah terbukti memberikan kontrol glikemik, meningkatkan fungsi sel pankreas, dan meningkatkan pengambilan gula darah dari jaringan.