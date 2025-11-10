menu
4 Herbal yang Ampuh Tingkatkan Gairah Pria di Ranjang

Teh rosemary. Foto: amazonaws.com

jpnn.com, JAKARTA - MEMILIKI hubungan ranjang yang harmonis tentu membuat pasangan suami istri selalu bahagia.

Tak cukup dengan rayuan dan sentuhan, kaum adam biasanya akan mudah terpacu dengan bantuan minyak herbal.

Untuk membantu kaum adam dalam meningkatkan gairah di ranjang, ada beberapa herbal yang terbukti mampu menguatkan.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Akar Ekstrak Basil

Ekstrak basil dianggap sebagai salah satu minyak esensial terbaik untuk mendongkrak gairah pria di ranjang.

Karena ditemukan memiliki efek positif pada viabilitas dan motilitas cairan pria.

Ekstrak basil berkontribusi untuk melindungi sistem reproduksi dari toksisitas testis.

2. Minyak Lavender

Kombinasi antara pai labu dan bau lavender bisa membantu meningkatkan aliran darah di organ vital pria.

Ada beberapa jenis herbal alami yang bisa membantu meningkatkan gairah pria di ranjang dan salah satunya ialah minyak lavender.

