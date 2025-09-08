menu
4 Herbal Ini Bantu Tingkatkan Gairah Suami dengan Cepat
Ilustrasi ginseng. Foto: Urbol

jpnn.com, JAKARTA - ADA berbagai cara yang pria bisa lakukan untuk meningkatkan gairah mereka di ranjang.

Salah satunya ialah dengan mengonsumsi berbagai jenis herbal.

Herbal telah lama dikenal bisa membantu mengatasi berbagai masalah kesehatan.

Tak hanya menyembuhkan sakit dari dalam, beberapa herbal Tiongkok juga mampu menjadi solusi untuk kembali memaksimalkan gairah pasangan.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Goji Berry

Dilansir dari Time Out, goji berry alias Lycium barbarum merupakan salah satu herbal yang berkhasiat meningkatkan 'kinerja' suami di ranjang serta menambah kesuburan wanita.

Tak hanya itu, kandungan vitamin A yang tinggi membuat herbal ini berkhasiat untuk kesehatan mata.

2. Ginseng

Ginseng memiliki khasiat yang mistik. Pasalnya, herbal ini memiliki manfaat untuk meningkatkan stamina, meningkatkan gairah, serta meningkatkan nafsu pria.

Ada beberapa jenis herbal yang bisa membantu meningkatkan gairah pria dengan cepat dan salah satunya ialah tentu saja horny goat weed.

