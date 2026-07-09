4 Ikon Musik Jepang Bentuk Supergrup YAO

jpnn.com, JEPANG - Ratu hip-hop Jepang Awich, rapper Chico Carlito, band rock One Ok Rock, dan Paledusk meluncurkan proyek kolaborasi musik yang diberi nama YAO.

YAO baru saja merilis single perdana berjudul 777, lagu yang dengan sempurna menunjukkan chemistry luar biasa dan visi artistik yang serba berani.

Single 777 menjadi bukti dari energi dan segala kemungkinan yang hadir saat banyak semesta bersatu. Memadukan elemen hip-hop, rock, dan musik alternatif, 777 menyatukan kekuatan dari masing-masing empat musisi, seraya melahirkan sound yang segar, ambisius, dan unik.

Lagu tersebut menjadi buah dari komitmen YAO untuk meruntuhkan segala batasan kreatif untuk membuat sesuatu yang lebih besar.

YAO merilis video musik 777 bernuansa sinematik yang disutradarai oleh Hidehito Hotta yang merupakan rekan kolaborator kreatif dari Awich.

Dengan latar sebuah tempat pasca sebuah perang lengkap dengan gedung-gedung rusak dan mobil-mobil yang ditinggalkan, video 777 menunjukkan YAO dengan aksi yang serba memukau.

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Direkam dengan skala besar layaknya sebuah film layar lebar, visual 777 mengubah adegan kehancuran menjadi simbol kesatuan, ketahanan, dan kekuatan kolektif yang dengan apik merefleksikan pesan dari proyek musik YAO ini.

Proyek yang menyatukan empat sosok berpengaruh di industri musik Jepang itu memadukan genre hip-hop, rock, dan musik alternatif, dengan satu semangat dan ambisi yang sama, yaitu mendorong segala batasan dan menantang definisi dari sebuah genre.