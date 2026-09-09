4 Jam 28 Menit! Ben Shelton Taklukkan Carlos Alcaraz di 8 Besar US Open 2026

jpnn.com - NEW YORK – Pertarungan sengit di perempat final tunggal putra grand slam US Open 2026 antara Carlos Alcaraz (Spanyol) vs Ben Shelton (Amerika Serikat) di Arthur Ashe Stadium, Rabu (9/9) berakhir setelah empat jam 28 menit, dari pagi hingga menjelang sore WIB.

Ben Shelton menang. Petenis tuan rumah berusia 23 tahun tersebut membuat stadion bak pecah setelah menaklukkan pemain seusianya itu dalam lima set.

Petenis ranking sembilan dunia itu mengalahkan Alcaraz (ranking 3) -yang baru kembali dari cedera, dengan permainan panjang banget 6(5)-7(7), 6-1, 6-3, 1-6, 7(10)-6(7).

“Saya sangat bangga. Mengalahkan Carlos di ajang seperti ini menjadi sesuatu yang sangat berarti buat saya," kata Ben kepada awak US Open, on court setelah laga.

Carlos Alcaraz yang kalah, tak menunjukkan kekecewaannya. Juara US Open 2022 dan 2025 itu terlihat senyum dan melambaikan tangan dengan puas kepada penonton di tribune sebelum meninggalkan lapangan.

Dengan kemenangan Ben Shelton itu, Amerika Serikat sudah memastikan satu pemainnya di final tunggal putra.

Baca Juga: Petenis Indonesia Janice Tjen Kalah dari Nomor 5 Dunia di US Open 2026

Itu lantaran Ben akan berhadapan dengan sesama AS di semifinal, yakni Frances Tiafoe (ranking 12).

Dua tempat di semifinal tunggal putra masih diperebutkan oleh Alexander Zverev (Jerman/ranking 2) vs Botic van de Zandschulp (Belanda/70) dan Karen Khachanov (Rusia/50) vs Alexander Blockx (Belgia/34).