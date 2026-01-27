menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Entertainment » Seleb » 4 Jam Diperiksa Polisi, Reza Arap Jawab 30 Pertanyaan

4 Jam Diperiksa Polisi, Reza Arap Jawab 30 Pertanyaan

4 Jam Diperiksa Polisi, Reza Arap Jawab 30 Pertanyaan
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Reza Arap dan Lula Lahfah. Foto: Instagram/ybrap

jpnn.com, JAKARTA - Aktor sekaligus YouTuber, Reza Arap Oktovian menjalani pemeriksaan di Polres Metro Jakarta Selatan pada Senin (26/1).

Dia dimintai keterangan sebagai saksi terkait kematian kekasihnya, Lula Lahfah.

Saat diperiksa Polres Metro Jakarta Selatan, Reza Arap mendapat sekitar 30 pertanyaan.

Baca Juga:

"Kami memberikan 30 pertanyaan," kata Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, AKBP Iskandarsyah dilansir Antara, Selasa (27/1).

Menurutnya, Reza Arap mendatangi Polres Metro Jakarta Selatan pada Senin (26/1) sekitar pukul 23.00 WIB.

Personel Weird Genius itu menjalani pemeriksaan selama 4 jam dan selesai pada Selasa (27/1) pukul 03.46 WIB.

Baca Juga:

"Jam 23.00 WIB datang," jelasnya.

Sebelumnya, aparat mengungkapkan bahwa Reza Arap Oktovian hadir di tempat kejadian perkara (TKP) saat kematian Lula Lahfah di salah satu apartemen di Jakarta Selatan, Jumat (23/1).

Aktor sekaligus YouTuber, Reza Arap Oktovian menjalani pemeriksaan di Polres Metro Jakarta Selatan pada Senin (26/1).

Sumber Antara
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI