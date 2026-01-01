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4 Jam Terbang, Pesawat yang Ditumpangi Raditya Dika Putar Balik Akibat Erupsi Anak Krakatau

4 Jam Terbang, Pesawat yang Ditumpangi Raditya Dika Putar Balik Akibat Erupsi Anak Krakatau
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Raditya Dika. Foto: Instagram/raditya_dika

jpnn.com, DOHA - Komika sekaligus kreator konten, Raditya Dika batal menghadiri acara gelar wicara Royal Canin yang digelar di Jakarta.

Kabar tersebut disampaikannya melalui video yang diunggah di Instagram.

Raditya Dika menjelaskan, dirinya batal hadir karena pesawat yang ditumpanginya dari Doha menuju Jakarta harus putar balik akibat erupsi Gunung Anak Krakatau.

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Menurutnya, pesawat yang ditumpanginya sudah berada di udara selama sekitar empat jam sebelum akhirnya harus kembali ke Doha.

“Ketika di hari Sabtu pas mau pulang ke Jakarta, saya di sini naik pesawat dari Doha ke Jakarta, cuma di tengah jalan, sudah setengah jalan pergi, udah empat jam, di atas Sri Lanka pesawatnya muter balik karena ada erupsi Gunung Krakatau,” kata Raditya Dika.

Menurutnya, keputusan pihak maskapai untuk memutar balik dilakukan demi keselamatan seluruh penumpang.

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Raditya Dika bersama penumpang lainnya tidak bisa melanjutkan perjalanan menuju Jakarta dan kembali ke Doha.

Setelah tiba kembali di Doha, dia berusaha mencari penerbangan alternatif, termasuk kemungkinan menempuh perjalanan melalui negara lain.

Komika sekaligus kreator konten, Raditya Dika batal menghadiri acara gelar wicara Royal Canin yang digelar di Jakarta.

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