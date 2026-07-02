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4 Jenis Buah yang Baik untuk Penderita Diabetes

4 Jenis Buah yang Baik untuk Penderita Diabetes
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Ilustrasi buah belimbing. Foto: Organic Facts

jpnn.com, JAKARTA - DIABETES merupakan salah satu penyakit yang bisa menyerang siapa saja.

Namun, banyak penderita diabetes enggan mengonsumsi buah-buahan.

Padahal faktanya, buah termasuk makanan paling baik untuk diabetes.

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Jika Anda memiliki diabetes atau penyakit gula, penting untuk memilih jenis buah yang baik.

American Diabetes Association (ADA) mengatakan bahwa diabetesi (sebutan untuk orang dengan penyakit diabetes) boleh makan buah apa pun asalkan cermat menakar porsinya dan memastikan tidak punya alergi buah.

Dari begitu banyak pilihan buah di luar sana, ada beberapa buah yang aman untuk diabetes.

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Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Belimbing

Belimbing atau Averrhoa carambola adalah buah yang populer di iklim tropis.

Ada beberapa jenis buah yang baik dikonsumsi oleh penderita diabetes dan salah satunya ialah tentu saja buah matoa.

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