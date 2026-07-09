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4 Jenis Kacang yang Baik untuk Penderita Diabetes

4 Jenis Kacang yang Baik untuk Penderita Diabetes
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Kacang almond. Foto: Ilustrasi

jpnn.com, JAKARTA - KACANG merupakan salah satu makanan yang baik untuk menjaga kesehatan tubuh.

American Diabetes Association menyebutkan beberapa jenis kacang-kacangan baik dikonsumsi penderita diabetes.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

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1. Kacang mede

Kacang mede bisa membantu meningkatkan rasio HDL serta menurunkan risiko penyakit jantung.

Dalam sebuah penelitian yang dilakukan pada 2018 dinyatakan diet yang diperkaya dengan kacang mede tidak memengaruhi kadar gula darah.

Penelitian ini melibatkan 300 penderita diabetes tipe II. Bahkan konsumsi kacang mede secara rutin selama 12 minggu bisa membantu menurunkan tekanan darah dan meningkatkan kolesterol baik.

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2. Kacang almond

Sebuah penelitian 2011 menemukan bahwa memasukkan kacang almond ke dalam makanan penderita diabetes tipe II selama 12 minggu bisa berpengaruh positif.

Gula darah stabil. Risiko penyakit jantung juga bisa dikurangi.

Ada beberapa jneis kacang yang baik dikonsumsi oleh penderita diabetes dan salah satunya ialah tentu saja kacang tanah.

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