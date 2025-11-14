4 Jenis Obat Kuat untuk Hubungan Ranjang yang Tahan Lama

jpnn.com, JAKARTA - BANYAK pria suka mengonsumsi obat kuat agar bisa tahan lama saat begituan.

Obat kuat medis biasanya lebih dipilih lantaran efeknya yang cepat bekerja dan terbilang tahan lama.

Namun, para pakar kesehatan menyarankan untuk tidak setiap hari mengonsumsi obat kuat medis tersebut.

Obat kuat medis harus sesuai anjuran dokter dan tidak sembarang membelinya tanpa resep dokter.

Beberapa obat-obatan medis yang tersedia di apotek untuk meningkatkan vitalitas dan mengatasi masalah disfungsi di antaranya.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Sildenafil

Sildenafil merupakan kandungan utama dari Viagra, merek obat kuat terbaik dan paling banyak dikenal dan berfungsi untuk mengatasi disfungsi pada pria.

Caranya yakni dengan meningkatkan aliran darah ke 'milik pria' selama mendapatkan rangsangan.