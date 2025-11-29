4 Jenis Roti Terbaik untuk Sarapan yang Lebih Sehat
jpnn.com, JAKARTA - SARAPAN merupakan hal wajib yang Anda lakukan setiap pagi.
Mengonsumsi berbagai menu sarapan sehat bisa memberi manfaat yang baik untuk tubuh.
Dengan memilih jenis yang tepat, roti bisa menjadi sumber energi dan nutrisi penting untuk mendukung kesehatan sehari-hari.
Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.
1. Roti Gandum Utuh
Roti gandum utuh bisa menjadi menu sarapan sehat yang bisa Anda konsumsi.
Terbuat dari tepung gandum utuh yang menyertakan seluruh bagian biji gandum (kecambah, endosperma, kulit ari), roti ini kaya serat, protein, zat besi, dan vitamin B.
Roti gandum utuh jauh lebih bergizi dibanding roti putih olahan. Ahli gizi olahraga Kelly Jones merekomendasikan One Degree Organics yang mengandung 5 gram protein, 2 gram serat, dan hanya 1 gram gula per potong.
Roti ini menggunakan gandum bertunas untuk meningkatkan penyerapan nutrisi.
Ada beberapa jenis roti yang bisa Anda konsumsi saat sarapan untuk kesehatan yang lebih baik dan salah satunya ialah roti quinoa.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Jangan Konsumsi 4 Makanan Ini Saat Sarapan, Tidak Baik untuk Kesehatan
- 3 Makanan yang Sebaiknya Jangan Dikonsumsi Saat Sarapan, Tidak Baik untuk Kesehatan
- 6 Makanan yang Jangan Dikonsumsi Saat Sarapan, Bikin Penyakit Ini Mengintai Anda
- 4 Buah yang Cocok Anda Konsumsi Saat Sarapan di Pagi Hari
- 3 Jenis Roti yang Harus Dihindari Penderita Diabetes
- 3 Makanan yang Berbahaya untuk Penderita Diabetes