4 Jenis Roti Terbaik untuk Sarapan yang Lebih Sehat

jpnn.com, JAKARTA - SARAPAN merupakan hal wajib yang Anda lakukan setiap pagi.

Mengonsumsi berbagai menu sarapan sehat bisa memberi manfaat yang baik untuk tubuh.

Dengan memilih jenis yang tepat, roti bisa menjadi sumber energi dan nutrisi penting untuk mendukung kesehatan sehari-hari.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Roti Gandum Utuh

Roti gandum utuh bisa menjadi menu sarapan sehat yang bisa Anda konsumsi.

Terbuat dari tepung gandum utuh yang menyertakan seluruh bagian biji gandum (kecambah, endosperma, kulit ari), roti ini kaya serat, protein, zat besi, dan vitamin B.

Roti gandum utuh jauh lebih bergizi dibanding roti putih olahan. Ahli gizi olahraga Kelly Jones merekomendasikan One Degree Organics yang mengandung 5 gram protein, 2 gram serat, dan hanya 1 gram gula per potong.

Roti ini menggunakan gandum bertunas untuk meningkatkan penyerapan nutrisi.