4 Jurnalis Bertarung Memburu Pemangsa Anak

jpnn.com, JAKARTA - Sinemaku Pictures baru saja merilis official teaser poster dan trailer film Memburu Pemangsa.

Dalam official teaser poster, terlihat empat aktris utama: Laura Basuki, Prilly Latuconsina, Taskya Namya, dan Yasamin Jasem berhadapan dengan sosok misterius dengan wajah menyeramkan.

Sosok itu tampil dalam posisi terbalik, dengan tubuh seutuhnya manusia tapi wajahnya sama sekali bukan manusia, menunjukkan bahwa sosok itu punya ikatan dengan iblis. Posisi itu juga menunjukkan kejahatannya yang sangat keji dan di luar nalar manusia.

Sementara itu, official teaser trailer Memburu Pemangsa mengikuti kisah empat jurnalis perempuan, Laura Basuki, Prilly Latuconsina, Taskya Namya, dan Yasamin Jasem yang ditugaskan untuk mengungkap sebuah kasus kejahatan terbesar yang tidak bisa dimaafkan. Kejahatan yang menimpa anak-anak, dan pelakunya masih belum terungkap.

Teaser trailer film juga menunjukkan suasana yang mencekam dan intens, yang akan mengikuti tempo cepat alur ceritanya. Laura, Prilly, Taskya, dan Yasamin menunjukkan totalitas mereka sebagai jurnalis investigasi, namun juga tampilkan aksi laga yang belum pernah terlihat dari keempatnya.

Dari yang terlihat di teaser trailer, Memburu Pemangsa hadir dengan set realistik, yang memanfaatkan bangunan mall tua, yang sudah terbengkalai selama 13 tahun.

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Sinemaku Pictures kemudian merombak bangunan mall itu untuk dibersihkan, dan ditata ulang kembali menjadi set terbengkalai agar sesuai dengan world building ceritanya.

Teaser trailer juga mampu membangun suasana mencekam dan menegangkan, menjadi sajian horror crime action yang sangat dinantikan.