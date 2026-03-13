4 Jus Buah untuk Redakan Nyeri Asam Urat dengan Cepat
jpnn.com, JAKARTA - ASAM urat merupakan salah satu penyakit yang menyerang sendi tubuh.
Penumpukan asam urat ini biasanya terjadi pada bagian sendi kaki ataupun jari kaki.
Penyakit ini disebabkan karena terlalu banyak mengonsumsi zat purin. Gejalanya seperti nyeri sendi dan bengkak.
Berikut beragam jus buah yang tepat untuk mengatasi asam urat.
1. Jus Tomat
Tomat yang diolah menjadi jus juga dipercaya ampuh menurunkan asam urat.
Kandungan vitamin C dan antioksidan dari golongan likopen dipercaya bisa menetralkan suasana tubuh yang terlalu asam.
Tomat juga kaya akan kaya vitamin C dan antioksidan dari golongan likopen, serta memiliki sifat basa atau alkalin.
Ada beberapa jenis jus buah yang bisa membantu meredakan nyeri asam urat dan salah satunya ialah tentu saja jus ceri.
