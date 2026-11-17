jpnn.com, CEMPAKA PUTIH, JAKARTA - MEMILIKI lemak perut bisa membuat seorang wanita merasa tidak percaya diri.

Buah selalu dijadikan salah satu menu diet karena bisa mempercepat sistem metabolisme sehingga lemak lebih cepat terbakar.

Buah menjadi cara yang ampuh untuk menghilangkan lemak perut yang membuat buncit.

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Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Jus Apel Hijau

Buah apel kaya akan pectin, antioksidan, dan mineral esensial. Zat-zat ini bisa membantu mengikis lemak perut dan lemak tubuh lainnya karena dianggap sebagai katalis yang baik untuk menurunkan berat badan

Bahan yang diperlukan: - 5 biji apel hijau di buang biji potong - 3 batang celeri potong - 1 biji lemon kupas potong - 400 ml air. - 1/2 sendok teh garam

Caranya: Siapkan semua bahan lalu blender dengan air sampai halus.

Tuangkan ke dalam botol sambil di saring dan diberikan garam. Aduk-aduk sampai rata dan jus siap dinikmati.