4 Jutaan Murid SMA Sederajat Daftar TKA 2026, Kemendikdasmen: Tes Dimulai 26 Oktober

jpnn.com, JAKARTA - Sebanyak 4 jutaan murid SMA sederajat mendaftar TKA 2026. Pendaftaran Tes Kemampuan Akademik (TKA) Tahun 2026 untuk murid SMA, SMK, MA, dan satuan pendidikan sederajat resmi ditutup pada 27 September 2026.

Hingga batas akhir pendaftaran, tercatat 4.215.314 murid telah mendaftar dari berbagai satuan pendidikan di seluruh Indonesia. Dari jumlah tersebut, sebanyak 3.863.957 murid telah melengkapi proses pendaftaran.

Angka ini menunjukkan peningkatan dibandingkan TKA Tahun 2025 yang mencatat 3.518.167 murid, dengan kenaikan sebanyak 345.790 murid atau 9,8 persen.

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Jumlah pendaftar dengan data lengkap masih berpotensi bertambah setelah proses penyelesaian data residu dilakukan.

Kepala Badan Kebijakan dan Pengembangan Mutu Pendidikan (BKPDM) Toni Toharudin menyampaikan bahwa peningkatan jumlah calon pendaftar menunjukkan semakin luasnya partisipasi satuan pendidikan dalam pelaksanaan TKA.

“Tahun ini jumlah calon pendaftar TKA meningkat hampir 10 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Ini menunjukkan partisipasi yang semakin luas dari satuan pendidikan dan peserta didik. Kami juga masih melakukan penyelesaian data residu, sehingga jumlah calon peserta yang tercatat saat ini masih dapat bertambah,” kata Toni, Rabu (30/9).

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Setelah penutupan pendaftaran, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) bersama pemerintah daerah dan satuan pendidikan melanjutkan proses pemutakhiran dan penyelesaian data residu.

Proses tersebut dilakukan untuk memastikan data calon peserta lengkap dan sesuai sebelum memasuki tahapan pelaksanaan TKA.