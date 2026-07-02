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4 Kebiasaan Ini Meningkatkan Risiko Anda Terserang Kembung

4 Kebiasaan Ini Meningkatkan Risiko Anda Terserang Kembung
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Perut kembung. Ilustrasi. Foto Dunova Anna/Shutterstock

jpnn.com, JAKARTA - TAHUKAH Anda, ada beberapa kebiasaan yang bisa meningkatkan risiko kamu mengalami kembung?

Kembung adalah perasaan tidak nyaman akibat tekanan atau rasa penuh di perut, yang sering kali disertai sensasi kembung.

Kebanyakan orang langsung menyalahkan makanan mereka ketika mengalami kembung.

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Namun, tidak semua rasa tidak nyaman, berat, atau kembung di perut disebabkan oleh makan.

Jika Anda telah menyingkirkan pemicu pola makan umum dan masih mengalami kembung, penyebabnya mungkin ada di tempat lain.

Fungsi usus, postur tubuh, stres, dan hormon semuanya bisa berperan.

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Jika kembung parah atau kronis, para ahli menyarankan untuk berkonsultasi dengan penyedia layanan kesehatan untuk menyingkirkan kondisi yang mendasarinya.

Bagi banyak orang, mengalihkan fokus dari makanan saja ke faktor gaya hidup bisa memberikan kelegaan yang sangat dibutuhkan.

Ada beberapa kebiasaan yang bisa meningkatkan risiko serangan kembung dan salah satunya ialah tentu saja masalah motilitas usus.

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