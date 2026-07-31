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4 Khasiat Air Jahe Campur Madu yang Bikin Kaget

4 Khasiat Air Jahe Campur Madu yang Bikin Kaget
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Rebusan jahe campur serai dan jeruk nipis. Ilustrasi. Foto: Hellosehat

jpnn.com, JAKARTA - JAHE dan madu merupakan beberapa herbal yang baik untuk menjaga kesehatan tubuh.

Jika ramuan ini dikonsumsi secara rutin, maka bakal beberapa penyakit yang sering dikeluhkan bisa ambrol.

Air jahe menyimpan kandungan antibiotik, antiviral, dan antiinflamasi.

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Sedangkan, madu baik untuk menjaga kesehatan tubuh.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Menjaga Imunitas Tubuh

Manfaat air jahe campur madu bisa menjaga imunitas tubuh. Jika kamu ingin sistem imun tetap prima, maka konsumsi jahe dengan tambahan madu secara rutin akan sangat membantu menjaga kebugaran tubuh.

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Hal ini lantaran jahe banyak mengandung vitamin C dan magnesium.

Kandungan ini membuatnya membantu tubuh untuk memperkuat sistem imun.

Ada beberapa manfaat air jahe yang dicampur madu untuk kesehatan dan salah satunya ialah tentu saja menyembuhkan sakit kepala.

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