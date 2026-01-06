menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Lifestyle » Kesehatan » 4 Khasiat Air Kelapa Campur Madu, Bantu Cegah Penuaan Dini

4 Khasiat Air Kelapa Campur Madu, Bantu Cegah Penuaan Dini

4 Khasiat Air Kelapa Campur Madu, Bantu Cegah Penuaan Dini
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Minuman air kelapa. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - BANYAK orang suka mengonsumsi air kelapa karena berbagai alasan.

Air kelapa bisa membantu meredakan haus dengan cepat. Selain itu, air kelapa kaya akan berbagai kandungan nutrisi yang baik untuk tubuh.

Pasalnya, air kelapa muda mengandung karbohidrat, air, protein dan lemak dibawah 1 persen serta vitamin serta mineral dalam jumlah yang signifikan.

Baca Juga:

Air kelapa memiliki rasa yang segar dan agak manis hal ini disebabkan kandungan gula serta elektrolit.

Adapun kandungan air kelapa muda dicampur madu adalah vitamin C, D, B6, tembaga, kalium, dan kalsium.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

Baca Juga:

1. Meningkatkan kekebalan tubuh

Kondisi lingkungan sekarang ini lebih sering memberikan ancaman bagi kesehatan tubuh, terutama ketika memasuki musim tertentu seperti pancaroba dan musim hujan.

Salah satu upaya yang bisa dilakukan untuk mencegah terjadinya permasalahan kesehatan pada tubuh adalah dengan meningkatkan sistem kekebalan yang dimiliki oleh tubuh itu sendiri.

Ada beberapa manfaat rutin mengonsumsi air kelapa yang dicampur madu untuk kesehatan dan salah satunya meningkatkan kekebalan tubuh.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI