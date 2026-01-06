4 Khasiat Air Kelapa Campur Madu, Bantu Cegah Penuaan Dini

jpnn.com, JAKARTA - BANYAK orang suka mengonsumsi air kelapa karena berbagai alasan.

Air kelapa bisa membantu meredakan haus dengan cepat. Selain itu, air kelapa kaya akan berbagai kandungan nutrisi yang baik untuk tubuh.

Pasalnya, air kelapa muda mengandung karbohidrat, air, protein dan lemak dibawah 1 persen serta vitamin serta mineral dalam jumlah yang signifikan.

Air kelapa memiliki rasa yang segar dan agak manis hal ini disebabkan kandungan gula serta elektrolit.

Adapun kandungan air kelapa muda dicampur madu adalah vitamin C, D, B6, tembaga, kalium, dan kalsium.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Meningkatkan kekebalan tubuh

Kondisi lingkungan sekarang ini lebih sering memberikan ancaman bagi kesehatan tubuh, terutama ketika memasuki musim tertentu seperti pancaroba dan musim hujan.

Salah satu upaya yang bisa dilakukan untuk mencegah terjadinya permasalahan kesehatan pada tubuh adalah dengan meningkatkan sistem kekebalan yang dimiliki oleh tubuh itu sendiri.