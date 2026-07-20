4 Khasiat Air Kunyit Campur Lemon, Cegah Terbentuknya Batu Ginjal

jpnn.com, JAKARTA - KUNYIT sering digunakan sebagai salah satu bahan untuk membuat jamu.

Kunyit sudah dikenal sejak zaman dulu sebagai obat tradisional. Di dalam kandungan kunyit terdapat sejumlah senyawa kimia kurkuminoid dan juga kurkumin yang mengandung antioksidan dan antiradang.

Selain itu, kunyit pun bisa mencegah penyakit kardiovaskular serta membunuh sebagaian besar jenis sel-sel kanker.

Apabila ditambah dengan air lemon, maka akan menambah vitamin c yang bisa membantu tubuh memproduksi kolagen.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Mencegah batu ginjal

Tidak hanya dikenal dengan kandungannya yang luar biasa, air kunyit campur lemon juga mengandung asam sitrat yang diyakini dapat mencegah batu ginjal.

Konsumsi air kunyit campur lemon juga bisa mencegah dehidrasi yang menjadi penyebab umum terbentuknya batu ginjal.

2. Meredakan peradangan

Zat aktif kurkumin dalam kunyit adalah antioksidan yang mengandung efek antiradang poten.