4 Khasiat Air Lemon Campur Madu, Wanita Pasti Suka
Jumat, 24 April 2026 – 07:00 WIB
jpnn.com, JAKARTA - LEMON dan madu telah lama dikenal sebagai herbal yang bisa membantu mengatasi beberapa masalah kesehatan.
Mencampurnya menjadi satu gelas minuman hangat ternyata memberikan manfaat yang cukup bagus bagi tubuh kita.
Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.
1. Membantu menurunkan berat badan
Minum air lemon bercampur madu hangat dapat meningkatkan metabolisme tubuh Anda.
Selain itu, juga akan membuatmu merasa kenyang lebih lama.
2. Meningkatkan kesehatan pencernaan
Mengonsumsi madu bermanfaat untuk meningkatkan bakteri baik dalam usus.
Minum campuran madu dan lemon bisa meringankan sembelit.
3. Menjaga imunitas dan memberi dorongan energi
Tak bisa disangkal kandungan madu dan lemon bisa meningkatkan imunitas tubuh seseorang.
