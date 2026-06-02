3 Khasiat Air Lemon Campur Madu, Turunkan Risiko Serangan Batu Ginjal
jpnn.com, JAKARTA - LEMON merupakan salah satu buah yang kaya akan kandungan vitamin C.
Banyak orang mengonsumsi air lemon untuk membantu menurunkan berat badan dan meningkatkan daya tahan tubuh.
Mengonsumsi air lemon secara teratur akan menjaga asupan antioksidan pada tubuh tetap terjaga.
Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.
1. Mencegah batu ginjal
Tidak hanya dikenal dengan kandungan vitamin C yang tinggi, air lemon juga mengandung asam sitrat yang diyakini bisa mencegah batu ginjal.
Konsumsi air lemon juga bisa mencegah dehidrasi yang menjadi penyebab umum terbentuknya batu ginjal.
2. Meningkatkan daya tahan tubuh
Manfaat air lemon campur madu adalah meningkatkan daya tahan tubuh atau imun.
Hal ini tidak lain karena lemon sangat kaya akan antioksidan, yaitu vitamin C dan bioflavonoid, yang mampu menangkal radikal bebas.
Ada beberapa manfaat air lemon yang dicampur madu untuk kesehatan dan salah satunya ialah mencegah serangan batu ginjal.
