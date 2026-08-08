4 Khasiat Air Rebusan Biji Kelor Campur Madu yang Bikin Kaget
jpnn.com, JAKARTA - BIJI kelor merupakan salah satu herbal yang bisa membantu mengatasi beberapa masalah kesehatan.
Sebab, biji kelor kaya akan kandungan vitamin C, antioksidan, dan agen antiperadangan.
Untuk mengolahnya sangat mudah, sediakan satu sendok makan biji kelor, lalu rebus dengan 500 ml air hingga mendidih, kemudian saring airnya.
Biarkan sampai hangat dan ambil satu gelas, lalu campur dengan madu secukupnya.
Air rebusan biji kelor bisa dikonsumsi sehari dua kali selama 5 hari.
Selanjutnya, minum kondisional sesuai kebutuhan. Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.
1. Meningkatkan energi
Salah satu khasiat dahsyat mengonsumsi air rebusan biji kelor campur madu adalah membantu agar bisa tidur nyenyak.
Bagi yang sulit tidur nyenyak, tak ada salahnya untuk minum air rebusan biji kelor 1 jam sebelum waktunya tidur.
Ada beberapa manfaat rutin mengonsumsi air rebusan biji kelor campur madu untuk kesehatan dan salah satunya ialah menurunkan gula darah.
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