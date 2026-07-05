4 Khasiat Air Rebusan Daun Bawang Campur Madu yang Bikin Kaget

jpnn.com, JAKARTA - DAUN bawang merupakan sayuran yang baik untuk menjaga kesehatan tubuh.

Pasalnya, daun bawang mengandung vitamin K; vitamin C; zat besi; vitamin B9; tembaga/Cu; kalsium; vitamin A; mineral mangan; fiber; dan vitamin B2.

Untuk mendapatkan manfaat daun bawang bisa diolah menjadi air rebusan.

Caranya sangat gampang, siapkan 9 tangkai daun bawang, lalu potong kecil-kecil dan rebus dengan 500 ml air hingga mendidih.

Setelah mendidih angkat air rebusan daun bawang, tunggu sampai hangat.

Ambil satu gelas air rebusan daun bawang dan campur madu secukupnya.

Minum air rebusan daun bawang dua kali sehari selama 3 hari. Setelah itu minum kondisional sesuai kebutuhan.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.