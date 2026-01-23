4 Khasiat Air Rebusan Daun Singkong, Wanita Pasti Suka

jpnn.com, JAKARTA - DAUN singkong merupakan salah satu jenis sayuran yang disukai banyak orang.

Daun singkong bisa diolah dengan cara ditumis, kukus dan digulai.

Daun singkong ternyata punya beragam vitamin dan mineral, seperti vitamin A dan B1, serat, karbohidrat, protein, asam amino, hingga zat besi.

Oleh sebab itu, tak heran rebusan air daun singkong bisa memberikan beragam manfaat untuk tubuh.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Sebagai antioksidan

Tubuh kita sangat membutuhkan antioksidan untuk menghalau penyakit, radikal bebas, dan pembuang racun dalam tubuh.

Maka, dengan meminum air rebusan daun singkong yang penuh antioksidan, kita bisa terhindar dari beragam penyakit, kanker, hingga masalah kulit.

2. Meningkatkan energi

Air rebusan daun singkong, ternyata bisa langsung meningkatkan energi tubuh kita secara drastis.