menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Lifestyle » Kesehatan » 4 Khasiat Air Rebusan Daun Singkong, Wanita Pasti Suka

4 Khasiat Air Rebusan Daun Singkong, Wanita Pasti Suka

4 Khasiat Air Rebusan Daun Singkong, Wanita Pasti Suka
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Daun singkong. Foto: masterfile.Com

jpnn.com, JAKARTA - DAUN singkong merupakan salah satu jenis sayuran yang disukai banyak orang.

Daun singkong bisa diolah dengan cara ditumis, kukus dan digulai.

Daun singkong ternyata punya beragam vitamin dan mineral, seperti vitamin A dan B1, serat, karbohidrat, protein, asam amino, hingga zat besi.

Baca Juga:

Oleh sebab itu, tak heran rebusan air daun singkong bisa memberikan beragam manfaat untuk tubuh.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Sebagai antioksidan

Tubuh kita sangat membutuhkan antioksidan untuk menghalau penyakit, radikal bebas, dan pembuang racun dalam tubuh.

Baca Juga:

Maka, dengan meminum air rebusan daun singkong yang penuh antioksidan, kita bisa terhindar dari beragam penyakit, kanker, hingga masalah kulit.

2. Meningkatkan energi

Air rebusan daun singkong, ternyata bisa langsung meningkatkan energi tubuh kita secara drastis.

Ada beberapa manfaat rutin mengonsumsi air rebusan daun singkong yang baik untuk kesehatan dan salah satunya ialah membantu diet.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI