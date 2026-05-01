4 Khasiat Air Rebusan Kulit Petai, Baik untuk Penderita Diabetes

jpnn.com, JAKARTA - PETAI merupakan salah satu makanan yang bisa menyebabkan bau mulut.

Namun, petai juga mengandung berbagai nutrisi yang baik untuk tubuh.

Tidak hanya itu, kulit petai juga bisa membantu mengatasi beberapa masalah kesehatan.

Pasalnya, di dalam kulit petai banyak mengandung senyawa aktif seperti antioksidan berupa fenolik, asam amino dan sulfur.

Beberapa kandungan dalam kulit petai yang sangat ampuh untuk menurunkan kadar asam urat dalam tubuh di antaranya adalah vitamin C, vitamin B, flavonoid, potassium, kalium dan juga magnesium.

Untuk membuat ramuan herbal dari kulit petai, caranya siapkan segenggam kulit petai yang sudah dibersihkan, rebus kulit petai dengan 1 liter air sampai mendidih.

Saring air rebusan kulit petai, campur dengan madu bila suka. Ramuan air rebusan kulit petai siap disajikan.

Minum segelas air petai setiap hari selama 7 hari, setelah itu bisa minum dengan jangka waktu kondisional.