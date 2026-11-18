jpnn.com, JAKARTA - LENGKUAS merupakan salah satu herbal yang bisa membantu mengatasi beberapa masalah kesehatan.

Bagian tanaman lengkuas yang banyak digunakan adalah umbinya.

Selain digunakan sebagai bumbu untuk memasak, lengkuas ternyata juga memiliki berbagai kandungan nutrisi yang berguna untuk kesehatan tubuh.

Tanaman yang mirip jahe ini juga banyak dimanfaatkan sebagai salah satu obat tradisional untuk berbagai macam keluhan kesehatan.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Menurunkan Kolesterol

Berbagai penelitian yang sudah dilakukan menunjukkan bahwa kandungan nutrisi pada lengkuas mampu mengurangi kadar kolesterol dalam tubuh.

Bagi yang mempunyai kadar kolesterol yang tinggi tak ada salahnya mencoba mengonsumsi air rendaman lengkuas.

Selain dipercaya mampu membantu mengurangi kadar kolesterol dalam tubuh, tentu akan membuat tubuh juga makin sehat.